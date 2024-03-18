صفاء سلطان تتحدث عن حمى المتوسط التي أصابتها أثناء التصوير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدثت الممثلة صفاء سلطان عن مرض أصابها مؤخراً.وقال سلطان في مقابلة مع "et بالعربي" إنها تعرضت لوعكة صحية أثناء تصوير بعض المشاهد "أنقذوا حياتي وأسعفوني، واكتشفت أنني مصابة بحمى البحر الأبيض المتوسط".



وتحدث حمى البحر المتوسط بسبب تغير جيني (طفرة) ينتقل بين الأجيال، ويؤثر التغير الجيني في وظيفة أحد بروتينات الجهاز المناعي المسمى البيرين، ما يسبب مشكلات في السيطرة على الالتهابات داخل الجسم.

ولا يُعلم بشكل واضح ما يحفز النوبات، إلا أنها قد تحدث مع التوتر الانفعالي ودورات الحيض والتعرض للزكام والإجهاد البدني مثل المرض أو الإصابة.

وأبدت سلطان سعادتها مع حديثها عن خروجها من المستشفى موضحاً أنها "شعرت أن الله كتب لي عمراً جديداً حتى أرى حب الناس لي وشعرت أنه بسبب دعواتهم كتب الله عمراً جديداً لألتقي بعائلتي".

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