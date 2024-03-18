مجلس النواب يقر إعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي.
وكانت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، وافقت على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024.
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