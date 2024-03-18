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مجلس النواب يقر إعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء

3/18/2024 8:13:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي.


وكانت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، وافقت على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024.

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