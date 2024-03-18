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الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

3/18/2024 8:13:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر جلالة الملك عبدالله الثاني الاثنين من تداعيات استمرار الحرب على قطاع غزة، والتي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها.


وجاء حديث جلالة الملك خلال لقائه وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.

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