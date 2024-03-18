الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها
التاريخ
3/18/2024 8:13:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر جلالة الملك عبدالله الثاني الاثنين من تداعيات استمرار الحرب على قطاع غزة، والتي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها.
وجاء حديث جلالة الملك خلال لقائه وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.
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