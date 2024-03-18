Monday, 18 March 2024 05:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد ثلاثية أتلتيكو.. تشافي يكشف سبب طرده

3/18/2024 8:13:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، أن فريقه لعب واحدة من أفضل مباريات الموسم أمام أتلتيكو مدريد، وأنه يمكن تحقيق حلم لقب الدوري الإسباني.
قال تشافي عقب اللقاء: "كانت واحدة من أفضل مباريات البطولة إن لم تكن الأفضل، لعبنا جميعاً مباراة رائعة كفريق وعلى المستوى الفردي".
وفيما يتعلق بأداء جواو فيليكس، قال: "لعب مباراة جيدة جداً، خاصة عندما لم نكن نمتلك الكرة، عمل بشكل جيد للغاية، قلت بالفعل إنه سيكون متحمساً جداً، أحدث الفارق، وأنا سعيد للغاية بهذا".
وأضاف: "قمنا بتحسين أشياء كثيرة ونحن في أفضل لحظات الموسم، نحن أفضل في الدفاع، لدينا توازن أفضل ولا نخسر الكثير من الكرات، نحن متمكنون للغاية وأصبحنا أفضل في الهجوم".
وتابع: "الآن يمكننا أن نحلم".
واختتم: "صحيح أن المسافة مع ريال مدريد لا تزال كبيرة للغاية وأن الأمر معقد جداً، لكننا سنحاول كرة القدم هي حالة ذهنية ونحن في أفضل لحظة في الموسم".
وفيما يتعلق بطرده في الدقيقة 42، أشار إلى أن الحكم الرابع أخبره أن ذلك بسبب "الإيماءات".

ملاعب

MENAFN18032024000208011052ID1107990284

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث