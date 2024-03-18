إحباط عمل إرهابي استهدف إحدى السكك الحديدية في القرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الأمن الفدرالي الروسي إحباط عمل إرهابي في القرم واعتقال عميلة أوكرانية خططت لإضرام النار في محوّل كهربائي يغذي إحدى السكك الحديدية، لتعطيل إمداد الجيش الروسي.



وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم في سيمفيروبول اعتقال مواطنة روسية من مواليد عام 1999، كلفتها الاستخبارات الأوكرانية بالإعداد لتنفيذ عمل إرهابي بإضرام النار في محوّل كهربائي يغذي إحدى السكك الحديدية، لتعطيل إمداد الجيش الروسي".

وأشير في البيان إلى أن المعتقلة قد تتعرض للسجن المؤبد إن ثبتت تهمتها.

RT