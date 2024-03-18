دول غربية تشكك في الانتخابات الروسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فيما يواصل زعماء العالم إرسال برقيات التهنئة للرئيس فلاديمير بوتين، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات الرئاسية الروسية التي أظهرت فوزه الساحق "لم تكن حرة".وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا جرت في انتخابات استندت الى "القمع والترهيب".



وادعى أن "هذه الانتخابات ارتكزت على القمع والترهيب، ولم تكن حرة أو نزيهة".



بدورها زعمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن إعادة انتخاب بوتين تمت في عملية اقتراع "غير حرة بعد قمع كل أشكال المعارضة".



ورأت بيربوك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات أظهرت "سلوك بوتين المشين ضد شعبه".



من جهته، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار أولاف شولتس لن يهنئ بوتين على إعادة انتخابه، معتبرا أن "النتيجة كانت محددة مسبقا".



وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير حسب المتحدثة باسمه إنه لن يهنئ بوتين على إعادة انتخابه.



وقالت الخارجية الفرنسية إن الانتخابات جرت وسط "قمع متزايد للمجتمع المدني وجميع أشكال المعارضة للنظام"، معتبرة أن "الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة وتعددية وديمقراطية لم تتوفر".



وأضافت أن "فرنسا تحيي شجاعة العديد من المواطنين الروس الذين أظهروا سلميا معارضتهم لهذا الهجوم على حقوقهم السياسية الأساسية".



ويواصل زعماء العالم توجيه برقيات التهنئة للرئيس فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.



وفي هذه الأثناء، يزداد تشنج المعسكر الغربي تجاه روسيا ورئيسها على خلفية الأزمة الأوكرانية، وما تبعها من عقوبات وتصعيد في المواجهة العسكرية.

RT