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من أكثر الأندية السعودية احتياجا لضم صلاح؟

3/18/2024 8:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المنتظر أن يشهد الميركاتو الصيفي المقبل 2024-2025، صراعًا شرسًا بين الأندية السعودية للظفر بخدمات المصري محمد صلاح جناح ليفربول.
كان صلاح، هدفًا رئيسيًا لاتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن "الريدز" رفض رحيله.
لكن هناك العديد من التقارير الصحفية السعودية والأجنبية، التي تؤكد أن "صلاح يظل هدفًا رئيسيًا للأندية السعودية خلال صيف 2024".
فضلاً عن تصريحات أحمد حسام "ميدو" نجم الفراعنة السابق حول هذا الأمر، والذي أكد أن "مواطنه سينضم لأحد أندية دوري روشن في الموسم الجديد".
ورغم هذه التأكيدات، إلا أن الرؤية لم تتضح حتى الآن حول الفريق الذي سينضم إليه صلاح الصيف المقبل، حال الرحيل عن ليفربول والانضمام للدوري السعودي للمحترفين..
من الأكثر احتياجا لضم صلاح؟
بالنظر لمستويات الأندية السعودية الكبرى خلال الموسم الجاري، نجد أن اتحاد جدة، هو الفريق الأكثر احتياجا لضم محمد صلاح.
الاتحاد هو الوحيد بين الأندية الكبرى الذي يُعاني من أزمة واضحة في الأجنحة؛ بسبب التعاقدات غير المناسبة التي أبرمها الصيف الماضي.
ويأتي ذلك عكس النصر الذي يمتلك أسماء مختلفة مثل أندرسون تاليسكا، وساديو ماني، وعبد الرحمن غريب، وأيمن يحيى، بجانب قدرة كريستيانو رونالدو على الميل أحيانًا للجانبين.
وفي الهلال، يتواجد كل من ميشيل ديلجادو، ومالكوم، وسالم الدوسري بالإضافة إلى قدرة عبد الله الحمدان على اللعب في هذا المركز.
ومع أهلي جدة، يتواجد رياض محرز، وسانت ماكسيمين، وفراس البريكان، وسميحان النابت.
أما الاتحاد، فقد اكتفى بالتعاقد مع جناح وحيد في الميركاتو الصيفي الماضي، وهو البرتغالي فيليبي جوتا.
ورغم ذلك تم استبعاده من قائمة الفريق بقرار فني من المدرب السابق نونو سانتو، قبل إعادته مع المدير الفني مارسيلو جاياردو، مما يعني غيابه عن أغلب المباريات.
فضلا عن التعاقد مع اللاعب الشاب أحمد الغامدي في يناير/كانون ثان الماضي على سبيل الإعارة من الاتفاق.
وبالتالي، فإن "العميد" يعتبر أكثر الأندية احتياجًا لضم صلاح، مع التخلص من أحد اللاعبين الأجانب الذين يلعبون في العمق الهجومي مثل عبد الرزاق حمد الله، وكريم بنزيما، ورومارينيو.
وتسبب تواجد حمد الله وبنزيما ورومارينيو في أزمة هجومية واضحة، نظرًا لتشابه طريقة اللعب والأسلوب بينهم، وعدم توافر حلول من الجانبين، وهو ما سيدفع الإدارة لإحداث ثورة في الصيف المقبل.
وبالتأكيد، سيكون محمد صلاح أول الحلول لتنشيط مركز الجناح الأيمن، مع ضم لاعب أجنبي آخر ليشغل الرواق الأيسر.

ملاعب

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