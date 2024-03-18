1.1 مليون يواجهون مستوى كارثيا من الجوع في غزة
التاريخ
3/18/2024 8:13:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد تقرير تدعمه الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى "كارثيا من الجوع" في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون، بما يمثل حوالي نصف السكان.
وأضاف أن "المجاعة الآن متوقعة ووشيكة في محافظتي شمال غزة وغزة، ومن المتوقع أن تصبح واقعا جليا خلال الفترة من منتصف مارس/آذار إلى مايو/أيار 2024.
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