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ألكاراز يحصل على 1.1 مليون دولار كجائزة فوزه بإنديان ويلز

3/18/2024 8:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، شيكا بقيمة 1.1 مليون دولار وهي جائزة فوزه أمس الأحد ببطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة ذات ال1000 نقطة بعد تغلبه على الروسي دانييل ميدفيديف في النهائي.
وبلغ إجمالي جوائز البطولة هذا العام 19 مليون دولار، بزيادة قدرها 1.5 مليونا مقارنة بنسخة العام الماضي.
والأمر الغريب أنه بالرغم من أن جوائز النسخة الماضية كانت أقل من الحالية إلا أن ألكاراز كان قد حصل على 1.262 مليون دولار كجائزة فوزه بالبطولة في العام الماضي مقابل 1.1 مليون هذا العام، وذلك وفقا لبيانات اتحاد لاعبي التنس المحترفين.
يذكر أن اللاعب الشاب (20 عاما) منذ بداية مسيرته وحتى هذه اللحظة قد حصل على جوائز بقيمة نحو 27.5 مليون دولار.

ملاعب

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