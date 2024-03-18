أصوات طيران شمال الأردن حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) سماع أصوات طيران شمالي الأردن في وقت متأخر أمس، أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن بيان القوات المسلحة أوضح أن ما تم سماعه يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني استجابة لإنذار اجهزة الرادار، رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر و بيّن الناطق ان طائرات سلاح الجو الاردني تأكدت من سلامة الاجواء الاردنية.

فقالت رحمة: حرفياً الصوت مخيف و كثير الله يجبر على اهل غزة بسمعوه كل يوم

ونشرت ميساء: بحكو استطلاعات تفقديه للاردن... لكن الله اعلم

و اضاف عمر: وفقكم الله وسدد خطاكم جيشنا العز والفخر

و علّق مرشد: اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في هذا البلد

و اضافت سجى : مجرد تدريبات عسكرية لا تعملوها قصة

و نشر احمد: صوتهن طرب والله

و قال انس: وانا الي فكرت في رعد

و نختمها مع خالد الذي يتساءل: طالما مش معروف المصدر .. على اي اساس بتجهو للشمال؟

وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

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