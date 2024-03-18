أصوات طيران شمال الأردن حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) سماع أصوات طيران شمالي الأردن في وقت متأخر أمس، أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن بيان القوات المسلحة أوضح أن ما تم سماعه يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني استجابة لإنذار اجهزة الرادار، رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر و بيّن الناطق ان طائرات سلاح الجو الاردني تأكدت من سلامة الاجواء الاردنية.
فقالت رحمة: حرفياً الصوت مخيف و كثير الله يجبر على اهل غزة بسمعوه كل يوم
ونشرت ميساء: بحكو استطلاعات تفقديه للاردن... لكن الله اعلم
و اضاف عمر: وفقكم الله وسدد خطاكم جيشنا العز والفخر
و علّق مرشد: اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في هذا البلد
و اضافت سجى : مجرد تدريبات عسكرية لا تعملوها قصة
و نشر احمد: صوتهن طرب والله
و قال انس: وانا الي فكرت في رعد
و نختمها مع خالد الذي يتساءل: طالما مش معروف المصدر .. على اي اساس بتجهو للشمال؟
وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أصوات طيران شمال الأردن حديث مواقع التواصل
MENAFN18032024000209011053ID1107990277
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.