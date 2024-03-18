السوداني :العراق يتطلع إلى استئناف نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية

MENAFN - Palestine News Network ) بغداد/PNN-صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، اليوم الإثنين ، بأن العراق يتطلع إلىشغل مكانته الطبيعية في الساحة الدولية ويزاول نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية.

وأكد السوداني ، خلال اجتماعه مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو جروسي ، أن العراق“يتطلع إلى مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع

البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية” .

وأوضح“أن العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام للوكالة، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدراً للازدهار وليس لتطوير الأسلحة

الفتاكة”.

وقال

السوداني

إن“العراق أودع نهاية العام الماضي لدى الوكالة متطلبات انضمامه لاتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة كما

يتطلع للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية” .

وأكد المدير العام للطاقة الذرية أن العراق” من الدول الرائدة بالعمل مع الوكالة، وملتزمون بالعمل مع العراق في برنامجه ومشاريعه السلمية التي تتضمن الطاقة وإزالة ملوحة التربة ومعالجة الأمراض وغيرها من المجالات السلمية”.

وقال جروسي :”نتطلع إلى زيارة الوفد العراقي إلى مقرّ الوكالة

الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة للعمل على وضع خارطة طريق لتطوير عمل العراق وبناء البنى التحتية والحصول على التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية”.

وذكر بيان

للحكومة العراقية أن مدير منظمة الطاقة الذرية وجه الدعوة إلى رئيس الحكومة العراقية

لحضور قمّة الطاقة النووية التي ستُعقد في بروكسل خلال الشهر الحالي.