انخفاض أسعار الذهب عالميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأميركي هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2147.89 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.16% إلى 2152 دولار للأونصة.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اجتماعها الذي يستمر يومين بخصوص أسعار الفائدة غدا الثلاثاء. وستعلن قرارها بخصوص سعر الفائدة يوم الأربعاء يعقبه إصدار بيان.
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