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أوكرانيا تخسر إيرادات بمليارات الدولارات

3/18/2024 8:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشار وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو إلى أن بلاده لا تعتزم تمديد العقد الحالي مع روسيا حول ترانزيت الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بعد عام 2024.

وقال إن "أوكرانيا تعمل على تعزيز أمن الطاقة واستقلالها من خلال زيادة إنتاج الغاز المحلي".
وزعم أن نتائج اختبار منظومة الغاز في أوكرانيا أظهرت أنه يمكن أن تعمل بدون ترانزيت الغاز الروسي.

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