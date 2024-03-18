الأرصاد فرص لأمطار رعدية بعد ظهر اليوم وتبلغ ذروتها عصر غد

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تشهد البلاد حالة مطرية تبدأ من بعد ظهر اليوم الاثنين، على المناطق الغربية تكون رعدية أحيانا وتستمر فرص الأمطار حتى تبلغ ذروتها بعد عصر يوم غد الثلاثاء.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، إن ذلك عائد إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب رعدية مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة وتكون غزيرة على بعض المناطق.

وأضاف القراوي أن هناك فرصا لتساقط حبات البرد أحيانا ونشاطا في الرياح تصل سرعتها لأكثر من 60 كيلومترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من ست أقدام وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشار إلى أن التحسن التدريجي في الأحوال الجوية يبدأ من بعد منتصف ليل غد الثلاثاء حيث تقل السحب وتتلاشى فرص الأمطار تدريجيا.

وبين أن يوم الأربعاء تشهد بعض المناطق فرصا لتشكل الضباب مضيفا أن فرص الأمطار تعاود صباح يوم الجمعة وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة عموما.