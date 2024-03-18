الأرصاد فرص لأمطار رعدية بعد ظهر اليوم وتبلغ ذروتها عصر غد

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تشهد البلاد حالة مطرية تبدأ من بعد ظهر اليوم الاثنين، على المناطق الغربية تكون رعدية أحيانا وتستمر فرص الأمطار حتى تبلغ ذروتها بعد عصر يوم غد الثلاثاء.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، إن ذلك عائد إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب رعدية مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة وتكون غزيرة على بعض المناطق.
وأضاف القراوي أن هناك فرصا لتساقط حبات البرد أحيانا ونشاطا في الرياح تصل سرعتها لأكثر من 60 كيلومترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من ست أقدام وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.
وأشار إلى أن التحسن التدريجي في الأحوال الجوية يبدأ من بعد منتصف ليل غد الثلاثاء حيث تقل السحب وتتلاشى فرص الأمطار تدريجيا.
وبين أن يوم الأربعاء تشهد بعض المناطق فرصا لتشكل الضباب مضيفا أن فرص الأمطار تعاود صباح يوم الجمعة وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة عموما.
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