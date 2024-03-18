هيئة الشباب 350 متطوعا ومتطوعة يشاركون في تنظيم انتخابات أمة 2024

MENAFN - Al-Anbaa) قالت الهيئة العامة للشباب، إن 350 متطوعا ومتطوعة من المجاميع التطوعية الشبابية سيشاركون في تنظيم انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) المقررة إقامتها في الرابع من أبريل المقبل لمساعدة الناخبين في مراكز الاقتراع على أداء واجبهم الوطني.

وأكد مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة وليد الأنصاري في تصريح صحافي اليوم الاثنين، أن هذه الفرصة التطوعية التي تقام بالتعاون بين الهيئة والإدارة العامة للدفاع المدني تأتي تنفيذا لاستراتيجية مركز العمل التطوعي في البلاد بضرورة العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتشجيع الشباب من الجنسين على العمل التطوعي في مختلف المناسبات الوطنية.

وأضاف الأنصاري أن الفئة العمرية للشباب المتطوعين تتراوح ما بين 18 و34 عاما وستكون مهامهم منوطة بتقديم المساعدة للناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم بسهولة، مشيدا بحرص الشباب الكويتيين على المشاركة المجتمعية التطوعية.

وأوضح أن هذه الفرصة التطوعية تهدف إلى إشراك الشباب بتنظيم الانتخابات لمساعدة باقي جهات الدولة المنظمة للعملية الانتخابية مشيرا إلى نجاح التجارب السابقة وبكفاءة الشباب الكويتيين.

وذكر أن المتطوعين سيتم تقسيم عملهم إلى فترتين صباحية ومسائية بواقع ست ساعات لكل فترة حتى انتهاء التصويت على أن يختار كل متطوع فترة واحدة فقط للعمل علما أنه سيتم تحديد الدائرة الانتخابية التي سيعمل بها المتطوع وفقا لرغبته بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني.

وأشار الأنصاري إلى أن إدارة العمل التطوعي بالهيئة والدفاع المدني ستعقدان اجتماعا تنسيقيا مع المتطوعين قبل الانتخابات لشرح آلية عملهم أثناء عملية التصويت وسيتم منحهم شهادات تقدير بعد الانتهاء من العملية مؤكدا ثقته بنجاح الشباب في أداء هذا العمل الوطني.