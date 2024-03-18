وزير التربية اعتماد 19 مشروعا متعلقا ببرنامج عمل الحكومة

MENAFN - Al-Anbaa) اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، 19 مشروعا متعلقا ببرنامج عمل الحكومة ضمن محوري (رأس المال البشري) و (الاقتصادي والمالي) وذلك التزاما بتقديم المشاريع التربوية والتعليمية والاقتصادية.

وأوضح الوزير العدواني في تصريح صحافي اليوم الاثنين، أن بناء رأس المال البشري وإصلاح منظومة التعليم والاستدامة المالية من أولويات برنامج عمل الوزارة والجهات التابعة لها مؤكدا عزمه على تحقيق رؤية سمو أمير البلاد في تطوير التعليم في البلاد والاستثمار بأبناء الوطن بدعم وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء لبناء جيل قادر على المشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد.

وذكر أنه تم التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية وحثهم على متابعة المشاريع وفق النظم المعدة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وتنفيذها على أرض الواقع طبقا للبرنامج الزمني المحدد لها في برنامج الحكومة.

وأشار العدواني أن المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضمنت 18 مشروعا مقسمين على برنامجين أساسيين تحت محور الرأس المال البشري بواقع 12 مشروعا تحت برنامج إصلاح المنظومة التعليمية وستة مشاريع تحت برنامج تعزيز الابتكار والبحث العلمي والتطوير إضافة إلى مشروع مدرج تحت محور الاقتصادي والمالي برنامج الاستدامة المالية.

وبين أن المشاريع تعنى بها ثماني جهات تابعة للوزير وهي موزعة بواقع أربعة مشاريع لوزارة التربية تتلخص في مشروع حوكمة الجهاز الإداري في النظام التعليمي وتدشين منصة التعليم الإلكتروني لكافة المراحل الدراسية الأساسية لتنويع مصادر التعليم الذاتي وتنفيذ برنامج مسارات الحياة المهنية في التعليم الثانوي لضمان تنوع المخرجات التعليمية بما يخدم سوق العمل واحتياجاته.

ولفت إلى أنه تم اعتماد إطار عام للمناهج الدراسية في مراحل التعليم لرفع مستوى المناهج التعليمية وضمان استقرارها بالإضافة إلى مشروع بوابة القبول المركزي لوزارة التعليم العالي ومشروع حزمة الاختبارات الوطنية الموحدة للقبول الجامعي للمركز الوطني لتطويرالتعليم.

وعلى صعيد المشاريع المتعلقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قال الوزير العدواني إنها تتلخص في مشروعين هما مشروع فروع وكليات للهيئة العامة في منطقة صباح الأحمد ومشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية بكلية الدراسات التكنولوجية.

وحول مشاريع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أوضح الوزير وجود ثلاثة مشاريع للجهاز وهي مشروع الإطار العام الوطني للمؤهلات العلمية ومشروع تدشين لائحة تصنيف عام للمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي المحلية وبرامجها المختلفة ومشروع الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي.

ونوه إلى أن هناك مشروعين لجامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم وهما تطبيق منظومة الاعتماد الأكاديمي لكافة البرامج في جامعة الكويت إلى جانب مشروع (واحة الأبحاث) أما على صعيد جامعة عبدالله السالم سيتم إطلاق ثلاثة مراكز بحثية للجامعة بالإضافة إلى إطلاق برامج الدراسة العليا في عدة تخصصات.

وعن معهد الأبحاث العلمية أكد الوزير أنه تم إدخال ثلاثة مشاريع وهي مشروع إنشاء مزرعة اقتصادية مستدامة باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير نموذج للانتاج الاقتصادي لأنواع بحرية متعددة من الأسماك وتطوير شبكة المختبرات الوطنية.

وأضاف العدواني انه تم اعتماد إدراج مشروع تعزيز الاستثمارات والإيرادات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت محور الاقتصادي والمالي ضمن برنامج استدامة المالية العامة سعيا للوصول إلى الاستدامة المالية عبر خلق الفرص الاستثمارية سواء على المدى القصير أو الطويل.