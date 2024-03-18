المركزي يزود البنوك بأوراق نقدية جديدة بمناسبة عيد الفطر السعيد

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين، الانتهاء من تزويد البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي بمختلف الفئات لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.
ودعا (المركزي) في بيان صحافي، الراغبين في الحصول على أوراق جديدة من فئات النقد الى مراجعة فروعهم المصرفية خلال ساعات العمل الرسمية إذ سيتم الإعلان من خلال البنوك عن مواقع الفروع المخصصة التي توفر خدمة صرف (العيادي).
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