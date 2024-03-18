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المركزي يزود البنوك بأوراق نقدية جديدة بمناسبة عيد الفطر السعيد

3/18/2024 8:07:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين، الانتهاء من تزويد البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي بمختلف الفئات لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.

ودعا (المركزي) في بيان صحافي، الراغبين في الحصول على أوراق جديدة من فئات النقد الى مراجعة فروعهم المصرفية خلال ساعات العمل الرسمية إذ سيتم الإعلان من خلال البنوك عن مواقع الفروع المخصصة التي توفر خدمة صرف (العيادي).

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