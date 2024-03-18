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الديوان يرشح 1270 مواطنا للتوظيف

3/18/2024 8:07:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 1270 مواطنا للتوظيف اليوم الإثنين.

وسيتم إبلاغ المرشحين برسائل على هواتفهم مساء اليوم
وأيضا على حسابهم على موقع الديوان ، وطلب الديوان من المرشحين مراجعة الجهات المرشحين إليها مباشرة دون
الرجوع
للديوان.

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