الديوان يرشح 1270 مواطنا للتوظيف
التاريخ
3/18/2024 8:07:30 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 1270 مواطنا للتوظيف اليوم الإثنين.
وسيتم إبلاغ المرشحين برسائل على هواتفهم مساء اليوم
وأيضا على حسابهم على موقع الديوان ، وطلب الديوان من المرشحين مراجعة الجهات المرشحين إليها مباشرة دون
الرجوع
للديوان.
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