سلطنة عُمان تصدر 26.2 مليون برميل نفط بنهاية يناير الماضي



أعلنت سلطنة عُمان

أن إجمالي صادراتها من النفط حتى نهاية شهر يناير

الماضي بلغ

نحو 26 مليونًا و201 ألف و300 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 2ر83

دولارا أمريكياً، حيث شكلت صادرات النفط 9ر83 % من إجمالي إنتاج النفط البالغ 31 مليونًا و236 ألفًا و200 برميل.

وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في بيانات أوردتها

وكالة الأنباء العُمانية اليوم الإثنين،

إلى أن إجمالي صادرات النفط سجل ارتفاعًا بـ 6ر0 % مقارنة بنهاية الشهر قبل الماضي حيث بلغ إجمالي الصادرات وقتها 26 مليونًا و46 ألفًا و300 برميل وذلك بالتوازي مع انخفاض الإنتاج بنسبة 4ر5 % حيث سجل وقتها 33 مليونًا و23 ألفًا و800 برميل.

وانخفض إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 9ر7 % بنهاية

الشهر قبل الماضي ليبلغ 23 مليونًا و930 ألفًا و900 برميل، فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ 7ر3 % مسجلا 7 ملايين و305 آلاف و200 برميل.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط مليونًا و7 آلاف و600 برميل حتى نهاية الشهر قبل الماضي.

وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عمان بإجمالي صادرات بلغت 25 مليونًا و200 ألف و600 برميل بارتفاع 5ر16 % تلتها اليابان بمليون و600 برميل وبانخفاض 1ر21% .





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