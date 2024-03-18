بلدية دبي تُعلن عن مسابقة لأفضل حديقة منزلية منتجة في الإمارة

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 مارس 2024،
أعلنت بلدية دبي عن مسابقة "أفضل حديقة منزلية منتجة في إمارة دبي"، إحدى حزم برنامج "مزارع دبي" لدعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة، والتشجيع على الزراعة المحلية لزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة دبي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، والهادفة إلى تمكين مواطني دبي ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية، بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، والأسري، والاجتماعي.
وتهدف المسابقة إلى التشجيع على ثقافة الزراعة الإنتاجية، وتبني مفهوم الاستدامة البيئية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة من المنتجات والمحاصيل الزراعية المُنتجة في منازلهم كونها ستكون على مستوى الأحياء السكنية في الإمارة، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي بأحدث الأساليب والتقنيات المتبعة في الزراعة.
وستبلغ قيمة جوائز المسابقة 100 ألف درهم ستمنح لأول 3 مراكز مقسمةً إلى 50 ألف درهم للفائز الأول، و30 ألف درهم للثاني، و20 ألف درهم للثالث، إضافةً إلى "وسام أفضل حديقة منزلية منتجة في إمارة دبي"، سيوضع من قبل قيادات بلدية دبي أمام الواجهة الأمامية لصاحب المنزل الفائز، حيث سيجري الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في شهر مايو 2024.
وأكد محمد العوضي، مدير إدارة الزراعة في بلدية دبي، التزام البلدية بدعم الممارسات المجتمعية التي تشجع المواطنين على الإنتاج الزراعي المحلي المستدام، كعنصر أساسي في ضمان استدامة منظومة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، واستدامة الموارد البيئية، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الفقد والهدر، وترسيخاً لمكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً تجمع بين الجمالية والاستدامة البيئية والغذائية.
وقال العوضي: "توفر البلدية التسهيلات اللازمة لإقامة المبادرات والبرامج الداعمة لنجاح مشاريع المواطنين الزراعية، وتشجيعهم على استغلال كافة المساحات المتوفرة في حدائقهم المنزلية وزراعتها، وذلك بما يعزز من نسب مساهمة المشاريع الزراعية الصغيرة المنزلية في الناتج المحلي للإمارة، ويسهم في تعزيز جَودة حياة السكان وسعادتهم".
التسجيل
وخصصت بلدية دبي فترة شهر واحد للتسجيل في المسابقة عبر الرابط التالي: ، من خلال تعبئة النموذج الذي يتضمن البيانات الشخصية لصاحب المنزل ورقم مكاني، وموقع المساحة المزروعة في فناء أو على سطح المنزل، إضافةً إلى تحديد الأصناف المزروعة وطرق الري، وأخيراً إرفاق صورة الحديقة وإرسال الطلب. كما يحق لجميع أصحاب الحدائق المنزلية (ملك أو إيجار) المشاركة في المسابقة، ولا يحق لأصحاب المزارع أو أعضاء اللجنة العليا أو الفنية أو باقي اللجان الفرعية الاشتراك فيها.
معايير التقييم
وضعت البلدية مصفوفةً متكاملة تضم معايير رئيسية للتقييم تشمل البيئة والاستدامة والتي يجب أن تراعي شروط استخدام الأسمدة العضوية والتقليل من الأسمدة الكيماوية، وخلو التربة من الأعشاب الضارة، والتأكد من سلامة الأصناف النباتية من الآفات والأمراض باستخدام طرق المكافحة المتكاملة، والتخلص الآمن من المخلفات، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.
وتشمل المعايير أيضاً، مدى ترشيد استهلاك الطاقة من المياه، وتطبيق واستخدام أنظمة الري الحديثة، وإعادة تدوير مياه الري، إضافةً إلى مراعاة المظهر العام من خلال تنوع الأصناف النباتية المزروعة وتناسق النباتات ضمن الحديقة.
كذلك، حددت معايير متعلقة بالعناية ومستوى نظافة الحديقة، ونوع وجَودة الإنتاج، إضافةً إلى معايير الأمن والسلامة من خلال حماية خطوط الكهرباء ومحابس الري وتوفير ممرات الخدمة ضمن الحديقة، فضلاً عن معيار الفكرة الإبداعية المميزة.
يُذكر أن بلدية دبي ستوفر من خلال برنامج "مزارع دبي" حزمة من الخدمات والتسهيلات الداعمة للمزارعين المواطنين منها؛ تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات الزراعية والفحوصات المخبرية الضرورية، وتوفير أسعار تنافسية للمستلزمات الزراعية والآلات وأنظمة الري، وإعداد استراتيجية الزراعة الإنتاجية لإمارة دبي.
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