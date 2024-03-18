تحليل لليوم عن سامر حسن محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) ١٨ مارس ٢٠٢٤
تستمر أسعار النفط الخام في التقدم مطلع الأسبوع الجديد وذلك بقيادة خام برنت الذي ارتفع اليوم بنسبة 0.6% اليوم وبلغ أعلى مستوى له منذ بداية نوفمبر الفائت مع تجاوزه مستوى 85 دولاراً للبرميل، وكذلك ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1% بعد الافتتاح السلبي ويبلغ مستوى 81.04 عند حوالي الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش.
حظي سوق النفط فجر اليوم بدعم الاقتصاد الصيني وذلك مع تسارع أكبر من المتوقع للإنتاج الصناعي في فبراير والأعلى منذ ثلاثة سنوات علاوة على علامات التفاؤل حول المستقبل مع نمو أكبر من المتوقع لاستثمارات الأصول الثابتة.
الإنتاج الصناعي هو قلب الاقتصاد الصيني وهو بالتالي يساهم بشكل جوهري في دفع أسعار النفط للارتفاع في حال تسارع نموه لتلبية طلب المصانع الشرهة للغاية للوقود.
حيث سجل الإنتاج الصناعي نمواً على نحو غير متوقع بنسبة 7% مقارن مع التوقعات بتباطؤه من 6.8% إلى 5.3% في فبراير الفائت وذلك على أساس سنوي، كما تمثل قراءة اليوم أسرع وتيرة نمو منذ يونيو من العام 2021. أما منذ بداية العام، فقد نمت مخرجات الصناعة بنسبة 7% على أساس سنوي أيضاً.
كما قد سجلت الاستثمارات في الأصول الثابتة أسرع وتيرة نمو منذ مايو من العام الفائت عند 4.2% على أساس سنوي وهو ما كان بعيداً عن التوقعات عند 3.2%، وهذا ما يمثل الشهر الثالث على التوالي أيضاً من النمو المتسارع.
هذا النمو المتسارع للإنفاق على الأصول الثابتة يعزز من المعنويات حول قدرة الاقتصاد الصيني على استعادة النمو ذلك أن هذا النوع من الانفاق على التجهيزات باهظة التكلفة لن يأتي بالتزامن مع الرؤية السلبية حول مستقبل النمو.
في المقابل من هذه الأرقام الإيجابية، فقد تباطؤ نمو مبيعات التجزئة إلى 5.5% على أساس سنوي في فبراير وهو ما كان أسوء من المتوقع وهو ما يمثل أبطئ وتيرة نمو منذ سبتمبر الفائت.
كما عادت البطالة للارتفاع مجدداً وعلى نحو غير متوقع إلى 5.3% في فبراير وهي الأعلى منذ يوليو من العام الفائت.
هذا الأسبوع أيضاً، تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة والذي من المرجح أن يأتي لصالح إبقاء المعدلات الحالية دون تغيير، إلا أن التركيز سيكون منصباً على الخطاب التالي للاجتماع خصوصاً عند الحديث عن التقدم المحرز في مواجهة التضخم والتوقعات المستقبلية لمساره.
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