دايسون تكشف عن مجفف الشعر الجديد الأكثر ذكاءً «سوبر سونيك نورال»، لشعر وفروة رأس صحية

(MENAFN
- Weber Shandwick) - تقنية Nural™ الذكية والتلقائية تحمي فروة الرأس وتعزز لمعان الشعر الطبيعي. تجفيف ذكي لجميع أنواع الشعر من دون تعريضه للتلف الناتج عن الحرارة
- متوفر اعتبارًا من شهر أغسطس عبر وضمن متاجر دايسون ديمو المحلية بسعر يبدأ من 1899 درهم إماراتي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 مارس 2024 – كشف جيمس دايسون اليوم عن مجفف الشعر الجديد Supersonic Nural™، مجفف الشعر الأكثر ذكاءً من دايسون والمزوّد بتقنية استشعار جديدة. وجرى الإعلان عن إطلاق الجهاز عالميًا ضمن حفل خاص أقيم في العاصمة الكورية سول.
وقال جيمس دايسون، المؤسس وكبير المهندسين بشركة دايسون: "يمكننا الحصول على فروة رأس وشعر أكثر صحة حين نقوم بتقليل التلف الناتج عن الحرارة. وقد جرى تزويد جهاز Supersonic NuralTM الجديد بتقنية الاستشعار ’تايم أوف فلايت‘ التي تتعرف على فروة رأسك وتقلل من الحرارة عند اقتراب الجهاز من شعرك، لمنع تضرر فروة الرأس والشعر من الحرارة. إن الابتكار هو ثمرة الاستثمار في البحوث والتطوير، ونحن مستمرون بالبحث عن السبب الأساسي للمشكلات، وفي إنشاء بعض من مختبرات الشعر الأكثر تطورًا على مستوى العالم".
وجرى تجهيز مجفف الشعر الجديد من دايسون بنمط حماية فروة الرأس (Scalp Protect)، الذي يستخدم شبكة من أجهزة الاستشعار Nural™، التي تقلل الحرارة تلقائيًا عند اقتراب الجهاز من الرأس، مما يحمي فروة الرأس من الضرر. فضلًا عن ذلك، ترتقي هذه المستشعرات بتجربة تصفيف الشعر وتحافظ على لمعانه الطبيعي وتمنع التلف الناتج عن الحرارة. وجرى تزويد الملحقات الجديدة والمحسنة، المناسبة لجميع أنواع الشعر، بميزة التعرف على الملحقات، وهي قادرة على تعلم تفضيلات تصفيف الشعر للمستخدم، لجعل روتين تجفيف أكثر راحة وسهولة مع الحفاظ على صحة الشعر دون تعريضه للحرارة المفرطة.
مستشعرات Nural تضيف المزيد من الميزات الذكية
تقوم مستشعرات Nural الجديدة من دايسون بتفعيل نمط حماية فروة الرأس (Scalp Protect)، وخاصية تعلّم الملحقات واكتشاف وقت التوقف، التي تساعد تسهيل مهمة تصفيف الشعر.
نمط Scalp لحماية صحة فروة الرأس: في هذا النمط، يتم تقليل الحرارة تلقائيًا إلى 55 درجة مئوية عند اقتراب المجفف من الشعر وفروة الرأس، وهي درجة الحرارة المثالية لتسريع التجفيف وراحة فروة الرأس. ويمكن تحقيق ذلك من خلال المستشعر المزود بتقنية "تايم أوف فلايت"، التي تقوم بتوجيه شعاع غير مرئي من الأشعة تحت الحمراء لقياس المسافة بين الجهاز والشعر.
تغير لون إضاءة الكبسولة لإظهار التغيير في إعدادات الحرارة: عند استخدام نمط "Scalp" لحماية فروة الرأس، يتغير لون ضوء LED تلقائيًا بين الأصفر (حرارة منخفضة) أو البرتقالي (حرارة متوسطة) أو الأحمر (حرارة عالية)، اعتمادًا على المسافة بين الجهاز والرأس.
خاصية التعلم في الملحقات تسمح بتذكر تفضيلات التصفيف الخاصة بالمستخدم: بهذه الطريقة يتم تبسيط إجراءات تصفيف الشعر من خلال التكيف مع نمط التصفيف المفضل للمستخدم، وتذكر إعدادات الحرارة وتدفق الهواء التي تم استخدامها آخر مرة، ومن ثم تطبيقها بشكل تلقائي في المرة التالية.
اكتشاف التوقف المؤقت لروتين أكثر سهولة وراحة: يحتوي مجفف الشعر Supersonic Nural من دايسون على مقياس تسارع يستشعر الحركة ويقوم بإيقاف أداة التسخين تلقائيًا، ما يسمح بتقليل تدفق الهواء والضجيج، حين يتوقف المستخدم عن التصفيف لفترات قصيرة.
وقال شون ليم، رئيس الأبحاث لدى شركة دايسون: "نحن نعلم بأن هناك علاقة مباشرة بين فروة الرأس الصحية ونوعية الشعر، من خلال أبحاثنا المكثفة في مجال علوم الشعر. تتكون أنسجة فروة الرأس من طبقات مختلفة، والطبقة الخارجية هي طبقة الحماية من الضغوطات الخارجية. ولكن حين تتضرر فروة الرأس، تخسر ترطيبها الطبيعي، وكان هذا الأمر دافعًا أساسيًا لتطوير نمط حماية فروة الرأس، فهو يسمح بالحفاظ على مستويات الرطوبة في فروة الرأس، ومنع الجفاف الزائد مع إمكانية تجفيف الشعر بطريقة لطيفة وآمنة".
ملحقات جديدة
تم تصميم موزع تمويج وتجعيد الشعر (Wave+Curl) الجديد خصيصًا لتصفيف الشعر ولفّه بطريقة مموجة أو مجعدة، وبذلك يمكن تحديد وتصفيف الشعر بطريقة طبيعية عبر نمطين اثنين، الأول هو نمط "Dome"، يكون فيه الملحق على شكل قبة الكبير، ويعمل على سحب تدفق الهواء بعيدًا عن فروة الرأس للحصول على تموجات طويلة وسلسة بأطراف مستديرة. أما في نمط "Diffuse"، تقوم الحشوة المسننة بتوصيل الهواء بعمق إلى الجذور للحصول على تجعيدات ولفائف كثيرة وكثيفة.
التصميم والتكنولوجيا
تتميز المستشعرات الجديدة بتصميم جميل يمنحها شكلًا أنيقًا ولافتًا، مع غطاء شفاف يظهر التقنيات الموجودة في داخل الجهاز. ويأتي الجهاز بألوان جديدة وجريئة باللون الأخضر الخزفي والبرتقالي، أو باللون الأزرق الملكي والبرتقالي.
من المتوقع أن يتوفر مجفف الشعر Supersonic Nural™ في دولة الإمارات اعتبارًا من شهر أغسطس 2024، بسعر يبدأ من 1899 درهم. وسيتضمن خمس ملحقات ، ويمكن شراء ملحقات إضافية. وقد يختلف موعد الإطلاق في المناطق الجغرافية الأخرى. للمزيد من المعلومات ولتجربة مجفف الشعر الجديد أو شرائه، يمكنكم زيارة أقرب متجر دايسون ديمو. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة
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