مؤسسة العطية ومركز المصلحة الوطنية الأمريكي (CFTNI) يوقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ومركز المصلحة الوطنية الأمريكي (CFTNI) مذكرة تفاهم بينهما، بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في مجالات الطاقة والاستدامة، ورفع مستوى التعاون بين الطرفين في السنوات المقبلة.
وقع مذكرة التفاهم سعادة/ عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، والسيد/ بول سوندرز، رئيس مؤسسة (CFTNI)، واقيمت مراسم التوقيع عبر اجتماع افتراضي بين الجانبين.
وأعرب سعادة عبدالله بن حمد العطية عن ارتياحه لهذا التعاون، قائلاً: "يسعدني أن أبرم مذكرة التفاهم بين مؤسسة العطية ومركز المصلحة الوطنية الأمريكي لتكون بداية لانطلاق التعاون الثنائي بيننا، وتبادل المعرفة والخبرات، سيما في مجالات الطاقة والاستدامة". مشدداً على أهمية العمل المشترك مع المركز ما سيكون له أثر كبير في تعزيز القدرات وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والاستدامة.
ومن جانبه ، قال السيد بول جيه ساندرز: "إن هذه المذكرة تدعم الاهداف المشتركة بين الجانبين، حيث سيوفر هذا التعاون منصة لتبادل الافكار ووجهات النظر حول قضايا الطاقة والاستدامة". وأكد ساندرز أن هذه المذكرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون البحثي والتقني بين المؤسستين، وتعزز الفهم المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، ما يسهم في بناء الوعي فيما يتعلق بسياسات الطاقة والاستدامة البيئية.
عن مؤسسة العطية:
هي مؤسسة فكرية ذات نفع عام، متخصصة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة ومقرها قطر. وتسعى المؤسسة لطرح رؤى وحلولٍ عملية، ونشر الوعي والمعرفة بين مختلف قطاعات المجتمع في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، علاوة على إجراء الدراسات والأبحاث العلمية وعقد الندوات والحوارات التي تواكب التطورات في مجال الطاقة والاستدامة على المستويين المحلي والدولي.
عن مركز المصلحة الوطنية الأمريكي:
مؤسسة غير ربحية للسياسات العامة، أسسها الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون في عام 1994. ويسعى المركز إلى تعزيز الفهم والحوار العام للسياسة الخارجية الأمريكية والشؤون الدولية، وتحديد السياسات العملية التي تدعم المصالح الوطنية الأمريكية. ويغطي عمل المركز العديد من المجالات بما في ذلك التكنولوجيا، والطاقة والتجارة والتمويل.
إعداد: مؤسسة العطية.
MENAFN18032024006131013331ID1107990162
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.