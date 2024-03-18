عبر أحدث مرافقها المخصّصة ProPing Gaming Lab Ooredoo الكويت ترتقي بتجربة الألعاب الرقمية

(MENAFN
- BPG Group) الكويت،18 مارس 2024
أعلنت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، عن نجاح سير العمليات التشغيلية لأحدث مرافقها المخصصة لمحبي الألعاب الرقمية؛ ProPing Gaming Lab. يعمل هذا المرفق الحديث على مدار الساعة كمركز خدمة متخصص حصرياً بتقديم الدعم لممارسي ألعاب الفيديو والاستجابة السريعة لطلباتهم بهدف توفير تجربة ممتعة خالية من أي مشكلة تقنية.
لقد تم تطوير هذا المرفق الحديث من خلال شراكة تعاونية تجمع بين Ooredoo الكويت، وشركتي FASTtelco وBlink، ليكون نقطة الانطلاق نحو تغيير منظومة الألعاب الرقمية بشكل جذري لهواة الألعاب ومحبيها من مختلف أنحاء الكويت.
وبالاستناد إلى خبرة شركة Blink الطويلة في مجال أجهزة الألعاب عالية الجودة؛ ومن ضمنها أجهزة كمبيوتر عالية الأداء، وحدات التحكم، أجهزة الواقع الافتراضي(VR) ، مقاعد مريحة، صممت Ooredoo الكويت هذا المختبر بدقة لتلبية احتياجات عشاق الألعاب الالكترونية. كما تنفرد الشركة بكونها أول شركة اتصالات قامت بتكريس مساحة مخصصة لهذه الغاية، وهو ما يؤكد حرصها على خدمة مختلف شرائح المجتمع.
تطوير الألعاب الرقمية ضمن اعتبارات مهمة
يهدف ProPing Gaming Lab إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:
توفير الدعم للاعبين:
تدركOoredoo الكويت أهمية سرعة الاتصال والتكنولوجيا المتقدمة بالنسبة لللاعبين، ولهذا، يعمل مختبر الألعاب كنظام دعم فريد من نوعه، حيث يوفر بيئة شاملة لاختبار مستويات "PING" في الألعاب المُثبتة والمطروحة حديثًا، مما يجعل تجربة اللعب أكثر سرعة واستثنائية.
تحسين تجربة العملاء:
يمكن الآن لمحبي ممارسة الألعاب عبر الإنترنت من عملاءOoredoo و FASTtelecoالاستفادة من الموارد القيمة التي يقدمها الـ ProPing Gaming Lab. ففي حالة وجود مشكلات متعلقة باللعبة (مثل مستوى"PING")، سيقوم فريق خدمة العملاء المختص على الفور باستخدام المختبر لتحديد المشكلة ومعالجتها، مما يضمن تجربة لعب سلسة وممتعة بدون أية أعطال.
الإعلان عن النتائج عبر موقع ProPing:
ستقومOoredoo الكويت بإجراء اختبارات مكثفة على أفضل الألعاب والكشف عن نتائج مستوى الـ "PING" عبر موقعها المشهود له بالموثوقية والدقةProPing ، وهو ما سينعكس إيجاباً على جذب المزيد من العملاء للاشتراك، نظراً لثقتهم في الحصول على تجربة لعب استثنائية.
اطلاق تجربة لعب سلسة مع ProPing 5G :
وبالتزامن مع ProPing Gaming Lab، أطلقتOoredoo الكويت مسبقا خدمة ProPing 5G، المصممة خصيصاً للاعبين والتي تقدم تجربة لعب أسرع وأفضل وأكثر سلاسة، حيث تخفض بشكل كبير من أوقات"PING" وتحسّن وقت الاستجابة داخل اللعبة، مما يسهل على اللاعبين الفوز في المسابقات والمنافسات.
مع شبكة 5G فائقة السرعة من Ooredoo وتقنية Fiber+ الثورية، الأولى من نوعها في الكويت والتي توفّر سرعات الإنترنت الأكثر ثباتاً مع فائق السرعة في التزامن، والتي تدعم أكثر من 300 جهاز في وقت واحد، أصبحت أوقات "PING" المرتفعة من الماضي، نظرًا لتوفر خدمة ProPing للألعاب ذات الشعبية الكبيرة، مما يضمن تجربة لعب شاملة مع حد أدنى من التأخير.
بالإضافة إلى ذلك، يسر Ooredoo الكويت أن تعلن عن توفر باقات ProPing غير المحدودة عبر قنوات Ooredoo الرقمية وفروعها.
ويؤكد مختبر Ooredoo للألعاب التزام الشركة المستمر بتقديم خدمات اتصالات متميزة لقاعدة عملائها، كما أن حرصها على رفع مستوى تجربة الألعاب يعزز مكانها الريادية في صناعة الاتصالات.
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