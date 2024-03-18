على رأسهم صلاح.. مشجع لمانشستر يونايتد يسخر من ثلاثي ليفربول بعد الهزيمة برباعية (فيديو)

سخر أحد مشجعي مانشستر يونايتد، من ثلاثي نادي ليفربول، عقب انتهاء مباراة الفريقين، أمس الأحد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة على ليفربول بنتيجة 4-3، خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين 2-2.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشجع اليونايتد، وكان يجلس في بجانب مقاعد بدلاء ليفربول بملعب أولد ترافورد، وظل يضحك بسخرية على محمد صلاح، أثناء مرور النجم المصري أمامه عقب صافرة النهاية.

وكرر مشجع المان يونايتد، نفس الأمر مع دومينيك سوبوسلاي، ثم حول انتباهه إلى أندري روبرتسون الذي أشار إليه بـ "الأحمق".

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