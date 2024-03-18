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ليست لديَّ أعصاب كافية.. كلوب ينفعل غاضبًا في وجه مراسل تلفزيوني (فيديو)

3/18/2024 7:17:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انسحب يورغن كلوب مدرب ليفربول، من مقابلة تلفزيونية بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد 4/3، مساء أمس الأحد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل البديل أماد ديالو هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني، ليضمن اليونايتد بلوغ نصف النهائي، رغم أن ليفربول تقدم 1/2، و3/2، في فترين مختلفتين.

وبعد المباراة التي أنهت آمال ليفربول في تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الأخير لكلوب مع النادي الإنجليزي، استهجن المدرب الألماني سؤالاً من مراسل من شبكة "في سبورت" قبل أن يغادر غاضبًا.


وبسؤاله عن تراجع قوة فريقه في الوقت الإضافي، قال كلوب غاضبًا: "هذا سؤال غبي بعض الشيء، إذا كنت ترانا في كثير من الأحيان، يمكنك أن تسألنا في أحيان أخرى لماذا لدينا الكثير من الطاقة".

وأضاف: "لا أعرف عدد المباريات التي خضناها مؤخرًا وعدد المباريات التي خاضها مانشستر يونايتد، هذه رياضة، أشعر بخيبة أمل حقًا بشأن هذا السؤال، لكن من الواضح أنك اعتقدت أنه جيد".

وقال المراسل: "السبب هو كثرة المباريات؟"، وأدى هذا السؤال إلى ردة فعل غاضبة من كلوب، حيث قال: "أنت لا تعتقد ذلك.. من الواضح أنك لست في حالة جيدة، وأنا ليست لديَّ أعصاب كافية أمامك"، قبل أن يغادر المدرب الألماني المقابلة.

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