أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم فعاليات رمضانية و3 بطولات دولية وخليجية

برعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيسة الأعلى لمجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.. تنظم الأكاديمية منافسات رياضية في شهر رمضان، و3 بطولات دولية وخليجية خلال العام.

وتتضمن هذه الفعاليات بطولة كرة السلة للسيدات يومي 18 و19 مارس الحالي، تعقبها منافسات كرة الطائرة للسيدات يومي 20 و21 مارس، وجلسات اليوغا للسيدات على مدى أيام 14 و25 و28 مارس، فيما أقيمت فعاليات الجري السبت الماضي.

وتقام ورشة عمل حول تغذية المرأة الرياضية غداً، بالإضافة إلى ورشة عمل أخرى حول التمارين الرياضية وهرمونات "الجوع والشبع"، يوم 25 مارس الحالي.

وأكدت مريم المنصوري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن رسالة الأكاديمية هي نشر الثقافة الرياضية في المجتمع الإماراتي وإمارة أبوظبي، ودعم المرأة الرياضية، والارتقاء بمهاراتها وتنمية قدراتها، والوصول بها إلى أعلى المحافل الرياضية، وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتمكينها من القدرات التنافسية.

وقالت " تم التركيز في هذا الشهر على تعزيز الوعي بممارسة الرياضة، نظراً لأهميتها وقيمتها الكبيرة التي تمثلها لتحقيق استدامة جودة الحياة، ونشر ثقافة الرياضة لما لها من أثر كبير على جميع أفراد المجتمع، وحريصون على تنظيم وإقامة المنافسات بخصوصية كبيرة تراعي الأجواء النسائية التنافسية".

وأضافت أن الفترة المقبلة من العام الحالي ستشهد استضافة 3 بطولات منها فعالية دولية، بجانب فعاليتين على مستوى الخليج ضمن أجندة وخطط أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، لاستضافة وتنظيم المنافسات الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية، لترسيخ مكانة الأكاديمية في تصميم البرامج الداعمة للرياضة النسائية.

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