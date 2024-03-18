الأسهم الأوروبية ترتفع واليابانية تقفز مع تحول يلوح في الأفق لسياسة بنك اليابان

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، الاثنين، بقيادة مكاسب قطاع الموارد الأساسية، على الرغم من أن حذر المستثمرين قبيل بيانات التضخم في منطقة اليورو حد من الارتفاعات.

وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة.

وتصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات الفرعية مرتفعاً 0.7 بالمئة بعد أن تجاوز الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، التوقعات.

وعلى صعيد البيانات، يترقب المتعاملون بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر فبراير، والميزان التجاري الإجمالي للمنطقة لشهر يناير، المقرر صدورهما في وقت لاحق من اليوم.

كما يترقب المتعاملون أيضاً اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثاً عن مزيد من الدلائل حول دورة تيسير السياسة النقدية.

وقفز سهم سيجنفاي 5.2 بالمئة بعد أن رفع بنك باركليز توصيته للسهم ورفع السعر المستهدف لشركة حلول الإضاءة.

وهوى سهم لوجيتك لتصنيع معدات الكمبيوتر 6.5 بالمئة بعد الإعلان عن رحيل المدير المالي تشارلز بوينتون في مايو.





اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع حاد، الاثنين، وسط تفاؤل المستثمرين بعدما تلقوا معلومات أخرى عن تغييرات محتملة في سياسة بنك اليابان، التي من المتوقع على نطاق واسع الإعلان عنها الثلاثاء.

وارتفع نيكاي 2.67 بالمئة ليغلق عند 39740.44 نقطة مسجلاً أكبر زيادة يومية منذ 13 فبراير.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.92 بالمئة إلى 2721.99 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في أيواي كوزمو للأوراق المالية: «شعر المستثمرون بالارتياح لأن عدم اليقين حول التغييرات التي سيجريها بنك اليابان تبدد في الغالب بعد قراءة تقارير من مختلف وسائل الإعلام».

وكانت صحيفة نيكاي أحدث وسيلة إعلامية تشير يوم السبت إلى هذه الخطوة في سياسة البنك المركزي بعدما منحت شركات كبرى أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً.

وأدت زيادة الشركات اليابانية الكبرى للأجور بشكل أكبر من المتوقع إلى تعزيز فرصة أن يقوم المركزي الياباني بالتخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات، وذلك في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي غداً الثلاثاء.

وأفادت رويترز بأنه إذا رأى مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء أن الظروف مواتية، فستكون أسعار الفائدة لليلة واحدة هدفه الجديد وسيجعلها في نطاق يتراوح بين صفر و0.1 بالمئة من خلال دفع فائدة 0.1 بالمئة على الاحتياطيات الفائضة للمؤسسات المالية لديه.

وبمجرد العدول عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، سيتخلى بنك اليابان أيضاً عن سيطرته على عوائد السندات وسيتوقف عن شراء الأصول عالية المخاطر مثل صناديق الاستثمار المتداولة.

لكن من المتوقع أن يصدر بنك اليابان إرشادات يتعهد فيها بالحفاظ على تيسير الظروف النقدية في الوقت الحالي لطمأنة الأسواق بأنه لن يتحول إلى مسار مستمر لرفع أسعار الفائدة على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقفز سهم فاست ريتيلينج، المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس، 4.73 بالمئة ليقدم أكبر دعم لنيكاي، يليه سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق، الذي ارتفع 3.76 بالمئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز