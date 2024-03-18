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ارتفاع مبيعات وقود السفن في الفجيرة 10.7% في فبراير

3/18/2024 7:17:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة ارتفعت في فبراير 10.7 بالمئة عن العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة سنوية للشهر الثاني.

وجاء نمو المبيعات على خلفية ارتفاع الطلب العالمي على التزود بالوقود في أعقاب أزمة البحر الأحمر التي أجبرت الكثير من السفن على تحويل مسار إبحارها والتزود بكميات أكبر من الوقود لدى عبورها بمراكز التزويد الرئيسية مثل سنغافورة والفجيرة.

وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز»، التي نشرتها ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس أن مبيعات فبراير، باستثناء زيوت التشحيم، بلغت 633436 متراً مكعباً (نحو 627 ألف طن).

ورغم ذلك، انخفضت المبيعات 6.1 بالمئة عن يناير بالتزامن مع تباطؤ في الطلب سجلته أيضاً مراكز أخرى للتزويد بالوقود مثل سنغافورة.

وقالت مصادر في السوق إنه في حين أن اضطراب الشحن في البحر الأحمر من شأنه أن يحفز السفن على التزود بالوقود بشكل أكبر في المراكز، فإن الطلب الإجمالي تراجع في فبراير، لأن بعض السفن تستغرق المزيد من الأيام للعودة إلى المراكز للتزود بالوقود في ظل ما تقوم به من رحلات أطول.

واحتفظت الفجيرة بمكانتها كثالث أكبر مركز للتزويد بالوقود في العالم في عام 2023، على الرغم من أن المبيعات اتجهت نحو الانخفاض في السنوات الماضية.

وأدى تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع علاوات المخاطر في المنطقة، وأدى إلى انخفاض الطلب على التزود بالوقود في العام الماضي.

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