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التصنيف العالمي للتنس.. تغييرات عديدة في المراكز العشرة الأولى

3/18/2024 7:17:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس، على صدارة التصنيف العالمي الصادر صباح الإثنين، رغم توديعه بطولة إنديان ويلز للأساتذة مبكرًا من الدور الثالث.

وشهدت المراكز العشرة الأولى العديد من التغييرات، بارتقاء الألماني ألكسندر زفيريف للمركز الخامس مستفيدًا من وصوله إلى ربع النهائي، في الوقت الذي تراجع فيه الروسي أندري روبليف للمركز السادس بعد توديعه البطولة من الدور الثالث.

وارتقى النرويجي كاسبر رود، مرتبة واحدة ليتواجد في المركز الثامن، بينما تراجع البولندي هوبرت هوركاتش للمركز التاسع.

وقفز الأمريكي تومي بول 3 مراكز ليتواجد في التصنيف 14 عالميًا، مستفيدًا من وصوله لنصف نهائي البطولة.

أصحاب المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للتنس:

1- نوفاك ديوكوفيتش: 9,725 نقطة

2- كارلوس ألكاراز: 8,805 نقطة

3- يانيك سينر: 8,310 نقطة

4- دانيل ميدفيديف: 7,765 نقطة

5- ألكسندر زفيريف: 5,060 نقطة

6- أندري روبليف: 4,970 نقطة

7- هولجر رون: 3,875 نقطة

8- كاسبر رود: 3,560 نقطة

9- هوبرت هوركاتش: 3,370 نقطة

10- أليكس دي مينور: 3,300 نقطة

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