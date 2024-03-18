أنس جابر تحتفظ بمركزها في التصنيف العالمي للتنس

حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح الإثنين، عقب تتويجها بلقب بطولة إنديان ويلز.

وشهدت المراكز العشرة الأولى تغيرًا واحدًا فقط، بارتقاء الصينية كينوين زهينج مرتبة واحدة لتتواجد في التصنيف السابع عالميًا، بينما تراجعت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا للمركز الثامن.

وارتقت الروسية داريا كاساتكينا للمركز 11، بينما تراجعت التشيكية كارولينا موكوفا للمركز 12.

وقفزت الأمريكية إيما نافارو 3 مراكز لتتواجد في المرتبة 20، بعد وصولها إلى ربع نهائي إنديان ويلز.

أصحاب المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للتنس:



1- إيجا شفيونتيك: 10,715 نقطة

2- أرينا سابالينكا: 8,195 نقطة

3- كوكو جوف: 7,150 نقطة

4- إيلينا ريباكينا: 5,848 نقطة

5- جيسيكا بيجولا: 5,035 نقطة

6- أنس جابر: 4,118 نقطة

7- كينوين زهينج: 4,050 نقطة

8- ماركيتا فوندروسوفا: 4,015 نقطة

9- ماريا ساكاري: 3,825 نقطة

10- إيلينا أوستابينكو: 3,493 نقطة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز