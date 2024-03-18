أنس جابر تحتفظ بمركزها في التصنيف العالمي للتنس

(MENAFN
- Al-Bayan)
حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح الإثنين، عقب تتويجها بلقب بطولة إنديان ويلز.
وشهدت المراكز العشرة الأولى تغيرًا واحدًا فقط، بارتقاء الصينية كينوين زهينج مرتبة واحدة لتتواجد في التصنيف السابع عالميًا، بينما تراجعت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا للمركز الثامن.
وارتقت الروسية داريا كاساتكينا للمركز 11، بينما تراجعت التشيكية كارولينا موكوفا للمركز 12.
وقفزت الأمريكية إيما نافارو 3 مراكز لتتواجد في المرتبة 20، بعد وصولها إلى ربع نهائي إنديان ويلز.
أصحاب المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للتنس:
1- إيجا شفيونتيك: 10,715 نقطة
2- أرينا سابالينكا: 8,195 نقطة
3- كوكو جوف: 7,150 نقطة
4- إيلينا ريباكينا: 5,848 نقطة
5- جيسيكا بيجولا: 5,035 نقطة
6- أنس جابر: 4,118 نقطة
7- كينوين زهينج: 4,050 نقطة
8- ماركيتا فوندروسوفا: 4,015 نقطة
9- ماريا ساكاري: 3,825 نقطة
10- إيلينا أوستابينكو: 3,493 نقطة
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