رئيس الوزراء الإيرلندي يطالب من واشنطن بوقف إطلاق النار في غزة

دعا رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار الى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وذلك خلال اللقاء التقليدي مع الرئيس الأمريكي في عيد القديس باتريك.

وقال فارادكار "إن سكان غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والدواء والمأوى... وهم بحاجة أكثر من أي شيء آخر إلى وقف القنابل"، مشددا على أن "تطلعات الشعب الفلسطيني إلى وطن ودولة في أرض أجداده تضاهي تطلعات إسرائيل".

ويعتبر فارادكار أحد أكثر القادة الأوروبيين انتقادا للحرب التي تخوضها إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وتأتي دعوته إلى وقف فوري ودائم لوقف إطلاق النار من الولايات المتحدة، الداعم الأبرز لإسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من خمسة أشهر.

وترفض واشنطن الدعوات لوقف كامل للنار، فيما يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هدنة لمدة ستة أسابيع تتيح الإفراج عن رهائن وزيادة كمية المساعدات الانسانية الى القطاع.

وقال فارادكار إن "الشعب الأيرلندي يشعر بحزن عميق إزاء الكارثة التي تتكشف أمام أعيننا في غزة".

وأضاف "نحن نرى تاريخنا في أعينهم: تاريخ من التهجير والسلب و(حيث) إنكار مسائل الهوية الوطنية. والهجرة القسرية والتمييز والآن الجوع"، في إشارة إلى النضال الماضي الذي قادته بلاده ضد بريطانيا.

ورحب رئيس الوزراء بجهود الولايات المتحدة "لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وتعزيز السلام الدائم".





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز