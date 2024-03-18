الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 250 جندياً منذ بدء العملية البرية في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في شمال قطاع غزة الإثنين ليرتفع الى 250 عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر في قطاع غزة، وفق آخر حصيلة على موقعه الالكتروني.
وقال الجيش في بيان إن متان فينوغرادوف قُتل في شمال القطاع. من جهتها، قالت مصادر أمنية لفرانس برس إن الجندي قتل في العملية التي أعلن الجيش أنه بدأها في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة منذ الفجر.
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