الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 250 جندياً منذ بدء العملية البرية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في شمال قطاع غزة الإثنين ليرتفع الى 250 عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر في قطاع غزة، وفق آخر حصيلة على موقعه الالكتروني.

وقال الجيش في بيان إن متان فينوغرادوف قُتل في شمال القطاع. من جهتها، قالت مصادر أمنية لفرانس برس إن الجندي قتل في العملية التي أعلن الجيش أنه بدأها في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة منذ الفجر.





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