تسلا ترفع أسعار «موديل واي» بأكثر من 2000 دولار

تخطط شركة تسلا لزيادة سعر سياراتها الكهربائية «موديل واي» Model Y في عدد من الدول الأوروبية بداية من الثاني والعشرين من مارس بنحو ألفي يورو (2177 دولاراً) أو ما يعادلها من العملات المحلية.

وجاء هذا الإعلان بعدما كشفت الشركة أنها ستزيد سعر Model Y في أمريكا بمقدار ألف دولار بداية من الأول من أبريل المقبل، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

وكانت الشركة التي يديرها الملياردير إيلون ماسك رفعت مطلع الشهر الجاري أسعار سيارات موديلات محددة من Model Y في أمريكا بنحو ألف دولار، وتحديداً على سيارات ذات محرك العجلة الخلفية وبعيدة المدى إلى 48.99 ألف دولار.

وجاءت هذه الخطوة بعدما خفضت بشكل مؤقت أسعار بعض موديلات Model Y في أمريكا في شهر فبراير وحتى نهاية الشهر نفسه.

في المقابل، أعلنت تسلا مطلع الشهر الجاري حوافز جديدة في الصين، بما في ذلك إعانات تأمين، مع تأجج حرب الأسعار الراهنة.

وحذرت الشركة بالفعل في أول شهر من العام الجاري من أن نمو المبيعات سيكون منخفضاً بشكل ملحوظ هذا العام، مع تركيزها على إنتاج الجيل المقبل من السيارات الكهربائية.

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