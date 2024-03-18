تسلا ترفع أسعار «موديل واي» بأكثر من 2000 دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
تخطط شركة تسلا لزيادة سعر سياراتها الكهربائية «موديل واي» Model Y في عدد من الدول الأوروبية بداية من الثاني والعشرين من مارس بنحو ألفي يورو (2177 دولاراً) أو ما يعادلها من العملات المحلية.
وجاء هذا الإعلان بعدما كشفت الشركة أنها ستزيد سعر Model Y في أمريكا بمقدار ألف دولار بداية من الأول من أبريل المقبل، بحسب شبكة «سي إن بي سي».
وكانت الشركة التي يديرها الملياردير إيلون ماسك رفعت مطلع الشهر الجاري أسعار سيارات موديلات محددة من Model Y في أمريكا بنحو ألف دولار، وتحديداً على سيارات ذات محرك العجلة الخلفية وبعيدة المدى إلى 48.99 ألف دولار.
وجاءت هذه الخطوة بعدما خفضت بشكل مؤقت أسعار بعض موديلات Model Y في أمريكا في شهر فبراير وحتى نهاية الشهر نفسه.
في المقابل، أعلنت تسلا مطلع الشهر الجاري حوافز جديدة في الصين، بما في ذلك إعانات تأمين، مع تأجج حرب الأسعار الراهنة.
وحذرت الشركة بالفعل في أول شهر من العام الجاري من أن نمو المبيعات سيكون منخفضاً بشكل ملحوظ هذا العام، مع تركيزها على إنتاج الجيل المقبل من السيارات الكهربائية.
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