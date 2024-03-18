صحة غزة تناشد الأمم المتحدة بإيقاف المجزرة الإسرائيلية في مستشفى الشفاء

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-ناشدت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، كل المؤسسات الأممية إيقاف المجزرة الإسرائيلية الجارية ضد المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة تزامناً مع استمرار اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الاثنين، مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وتحليق لطائرات مسيّرة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفق شهود عيان فيما لم تعلق إسرائيل فورياً على الأمر.



وذكرت الوزارة أن حريقاً نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، وهناك حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين في المستشفى وقطع للاتصالات.

وأضافت أن النازحين محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ بالمبنى 8.

وأشارت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى مع عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ.

وختمت بالقول إن وزارة الصحة تناشد كل المؤسسات الأممية إيقاف هذه المجزرة فوراً ضد المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ اقتحمته للمرة الأولى في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.