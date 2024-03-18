صحة غزة تناشد الأمم المتحدة بإيقاف المجزرة الإسرائيلية في مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-ناشدت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، كل المؤسسات الأممية إيقاف المجزرة الإسرائيلية الجارية ضد المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة تزامناً مع استمرار اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الاثنين، مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وتحليق لطائرات مسيّرة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفق شهود عيان فيما لم تعلق إسرائيل فورياً على الأمر.
وذكرت الوزارة أن حريقاً نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، وهناك حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين في المستشفى وقطع للاتصالات.
وأضافت أن النازحين محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ بالمبنى 8.
وأشارت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى مع عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ.
وختمت بالقول إن وزارة الصحة تناشد كل المؤسسات الأممية إيقاف هذه المجزرة فوراً ضد المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ اقتحمته للمرة الأولى في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.
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