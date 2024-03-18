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بن غفير يطالب باقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

3/18/2024 7:07:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مساء أمس الأحد، بالسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.


وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن بن غفير طالب الحكومة بالسماح لليهود باقتحام الأقصى، خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، خلافا للسياسة القائمة منذ سنوات بمنع الاقتحامات خلال تلك الفترة، للحيلولة دون تفجر الأوضاع.


وبحسب القناة، أبلغ بن غفير، المسؤولين الأمنيين في إسرائيل بطلبه، ومن المنتظر إجراء مناقشة بشأنه داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.


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