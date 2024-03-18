بن غفير يطالب باقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مساء أمس الأحد، بالسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن بن غفير طالب الحكومة بالسماح لليهود باقتحام الأقصى، خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، خلافا للسياسة القائمة منذ سنوات بمنع الاقتحامات خلال تلك الفترة، للحيلولة دون تفجر الأوضاع.
وبحسب القناة، أبلغ بن غفير، المسؤولين الأمنيين في إسرائيل بطلبه، ومن المنتظر إجراء مناقشة بشأنه داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.
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