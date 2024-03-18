الاحتلال يغلق حاجز عطارة العسكري شمال رام الله
التاريخ
3/18/2024 7:07:31 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحاجز العسكري الذي تقيمه عند مدخل بلدة عطارة، شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بكلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من الدخول باتجاه مدينة بيرزيت أو الخروج نحو البلدات المحيطة ومحافظات شمال الضفة.
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