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الاحتلال يغلق حاجز عطارة العسكري شمال رام الله

3/18/2024 7:07:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحاجز العسكري الذي تقيمه عند مدخل بلدة عطارة، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بكلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من الدخول باتجاه مدينة بيرزيت أو الخروج نحو البلدات المحيطة ومحافظات شمال الضفة.

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