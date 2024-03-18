الاحتلال يهدم منزلين وأسوارا شرق أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين وجرفت أسوارا في منطقة "المطار"، شرق مدينة أريحا.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المطار" برفقة أربع جرافات وهدمت منزلين، يعود أحدهما للشقيقين زكي وشاهر زيتون من سلوان، والآخر للمواطن زغلول شويكي من القدس، كما هدمت أسوارا لمنازل تعود لعائلتي مرة من بيت جالا، والربضي من القدس.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ما زالت متواجدة في منطقة الهدم مع الجرافات حتى اللحظة.
يذكر أن سلطات الاحتلال نفذت عشرات عمليات الهدم في منطقة "المطار"، وأخطرت بهدم عشرات المنازل في تلك المنطقة، بحجة أنها تقع ضمن المناطق المصنفة "ج".
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