الاحتلال يهدم منزلين وأسوارا شرق أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين وجرفت أسوارا في منطقة "المطار"، شرق مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المطار" برفقة أربع جرافات وهدمت منزلين، يعود أحدهما للشقيقين زكي وشاهر زيتون من سلوان، والآخر للمواطن زغلول شويكي من القدس، كما هدمت أسوارا لمنازل تعود لعائلتي مرة من بيت جالا، والربضي من القدس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ما زالت متواجدة في منطقة الهدم مع الجرافات حتى اللحظة.

يذكر أن سلطات الاحتلال نفذت عشرات عمليات الهدم في منطقة "المطار"، وأخطرت بهدم عشرات المنازل في تلك المنطقة، بحجة أنها تقع ضمن المناطق المصنفة "ج".