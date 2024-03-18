Monday, 18 March 2024 03:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ في غرف عمليات البلديات

3/18/2024 7:06:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ في غرف عمليات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة التي ستؤثر على المملكة واحتمالات هطول أمطار غزيرة وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة استنادا إلى تحذيرات دائرة الأرصاد الجوية.


وأكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية في المملكة.


ودعا أبو عرابي المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسة بالوزارة في حال أي طارئ على أرقام الهواتف (4641393 06) مقسم، أو (4622372 06) مباشر، فاكس (4652269 06)، أو عن طريق منصة تواصل ( ).


كما دعا للإبلاغ وإرسال الصور والفيديوهات عن أي حالة طارئة ناتجة عن الحالة الجوية إذا كانت تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

MENAFN18032024000208011052ID1107989884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث