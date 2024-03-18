جيش الاحتلال يعتدي على مراسل الجزيرة إسماعيل الغول ويعتقله

جيش الاحتلال يعتدي على مراسل الجزيرة إسماعيل الغول ويعتقله
التاريخ
3/18/2024 7:06:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مراسل الجزيرة إسماعيل الغول من داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على المراسل قبل اعتقاله.
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