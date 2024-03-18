بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت بورصة عمان اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.32 بالمئة إلى مستوى 2505 نقطة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1871 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 21 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.
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