بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت بورصة عمان اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.32 بالمئة إلى مستوى 2505 نقطة.



وبلغ حجم الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1871 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 21 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.