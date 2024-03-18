اشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي في قطاع غزة مهما كانت جنسيته

اشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي في قطاع غزة مهما كانت جنسيته
التاريخ
3/18/2024 7:06:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذر رئيس حكومة تسير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية من وجود جهات تريد إدارة غزة أو جلب شركات خاصة لإدارة القطاع، وقال إن ذلك عدوان على إرادة الشعب الفلسطيني.
وأضاف اشتية في كلمة اليوم الاثنين "لا نقبل أي وجود أجنبي في قطاع غزة مهما كانت جنسيته ومهما كانت النوايا والدوافع".
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