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اشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي في قطاع غزة مهما كانت جنسيته

3/18/2024 7:06:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر رئيس حكومة تسير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية من وجود جهات تريد إدارة غزة أو جلب شركات خاصة لإدارة القطاع، وقال إن ذلك عدوان على إرادة الشعب الفلسطيني.


وأضاف اشتية في كلمة اليوم الاثنين "لا نقبل أي وجود أجنبي في قطاع غزة مهما كانت جنسيته ومهما كانت النوايا والدوافع".

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