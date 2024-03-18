صادق خان يطلق حملته لرئاسة بلدية لندن لولاية ثالثة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق عمدة مدينة لندن صادق خان حملته الانتخابية لولاية ثالثة قياسية، من خلال الوعد بـ"أعظم حملة لبناء منازل المجلس منذ جيل".



وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن خام سيشارك في حدث في لندن اليوم الاثنين، إلى جانب زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي دخل رئيس البلدية معه في صراعات تتعلق بالسياسة العامة في الأشهر الأخيرة، سوف يعد خان ببناء 40 ألف منزل جديد بحلول عام 2030.



والهدف هو ضعف ما حدده خان لنفسه بين عامي 2018 و2024، وقد تحقق العام الماضي، عندما تم التأكيد على بدء العمل في 23 ألف منزل.



وتركز حملة خان على الاعتراف بأن لندن تعاني من أزمة الإسكان، حيث يوجد أكثر من 300 ألف أسرة على قائمة الانتظار للحصول على السكن الاجتماعي. لقد زاد معدل النوم القاسي بنسبة 50% في العقد الماضي.



وفي حالة إعادة انتخاب خان في 2 مايو، فسيكون أول شخص يصل إلى منصب عمدة المدينة لثلاث فترات منذ إنشاء المنصب المنتخب مباشرة في عام 2000.



ومن المتوقع أن يدعي أن المنافسة ستكون "الأقرب على الإطلاق"، على الرغم من أن منافسته المحافظة سوزان هول، عضو مجلس لندن، كافحت من أجل بناء صورة شخصية.

RT