لمرضى ارتجاع المريء- نصائح لصيام آمن في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد الارتجاع المريئي أحد الأمراض المزعجة المرتبطة بالجهاز الهضمي، والتي يصاب بها بعض الأشخاص وتسبب لهم مشكلات مزعجة أثناء تناول الطعام وبعده.ويزداد سوء الحالة خلال شهر رمضان وفترة الصيام، ويتعرض الشخص المصاب للعديد من المشاكل إذا لم يلتزم ببعض النصائح المهمة للصيام الصحي.



ونستعرض في السطور التالية، قائمة بأبرز النصائح الصحية التي يجب على مرضى الارتجاع المريئي الالتزام بها طوال شهر رمضان.



أعراض ارتجاع المريء

يسبب ارتجاع المريء مجموعة من الأعراض المزعجة التي تتمثل فيما يلي:

- الحرقة الشديدة في المعدة.

- الألم في الصدر.

- مرارة الفم.

- الرغبة في الغثيان.

- رائحة الفم الكريهة.

- صعوبة التنفس.

- القيء.



نصائح لمرضى الارتجاع المريئي في رمضان

تشمل النصائح المهمة لمرضى ارتجاع المريء خلال شهر رمضان لصيام صحي ما يلي:



1- الأدوية

الالتزام بتناول العلاجات الموصوفة لتجنب التعرض لألم المعدة والأعراض.



2- كسر الصيام على طعام بسيط

التعامل بلطف مع المعدة عند كسر الصيام، ويمكن تناول الشوربة الدافئة أو الماء الدافئ أو التمر.



3- تقسيم وجبة الإفطار

تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة الإفطار، حيث يمكن أن يسبب ذلك الانتفاخ وصعوبة الهضم والإمساك.

ويفضل تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين والفارق بينهما حوالي 3 ساعات .



4- تجنب الأطعمة التي تزيد من ارتجاع المريء والتي تتمثل في:

- الأطعمة المقلية.

- منتجات الألبان.

- القهوة.

- المخبوزات.

- الحلويات.



5- الإقلاع عن التدخين

أثبتت الدراسات أن التدخين يزيد من احتمالية ظهور أعراض ارتجاع المريء.



6- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تساعد ممارسة الرياضة بشكل يومي في التخلص من عسر الهضم والانتفاخ.

ويفضل ممارسة الرياضة في رمضان بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين.



7- تجنب النوم بعد الأكل مباشرة

ينصح بالانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول وجبة السحور قبل النوم، حيث يعتقد أن النوم بعد الأكل مباشرة يمكن أن يتسبب في زيادة الحموضة ويؤدي إلى مشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ.



8- شرب العرقسوس

ينصح بتناوله بشكل معتدل، ما لم يعاني المريض من ارتفاع ضغط الدم، حيث يعتقد أنه له تأثير إيجابي في تقليل ارتجاع المريء وتحسين عسر الهضم.



9- عدم البدء في تناول الطعام مباشرة عند كسر الصيام

يفضل الانتظار لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة قبل البدء في تناول الطعام، وذلك لتجنب إجهاد المعدة وتحفيزها على إفراز المزيد من الأحماض.

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