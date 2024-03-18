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المفوض العام للأونروا: المجاعة في قطاع غزة ستطال جميع سكانه

3/18/2024 7:06:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ان المجاعة في قطاع غزة ستطال جميع سكانه.

واضاف "نجري تحقيقا في ادعاءات بشأن مشاركة 12 من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر" .

واكد ان عدد من موظفي الوكالة في قطاع غزة تعرضوا للاحتجاز والتحقيق ، موضحا أن موظفو الوكالة الذين احتجزتهم إسرائيل تعرضوا لانتهاكات وطالب بالتحقيق فيها .


واشار ان أكثر من 150 من منشآت الوكالة في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل .


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