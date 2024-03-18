المفوض العام للأونروا: المجاعة في قطاع غزة ستطال جميع سكانه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ان المجاعة في قطاع غزة ستطال جميع سكانه.
واضاف "نجري تحقيقا في ادعاءات بشأن مشاركة 12 من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر" .
واكد ان عدد من موظفي الوكالة في قطاع غزة تعرضوا للاحتجاز والتحقيق ، موضحا أن موظفو الوكالة الذين احتجزتهم إسرائيل تعرضوا لانتهاكات وطالب بالتحقيق فيها .
واشار ان أكثر من 150 من منشآت الوكالة في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل .
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