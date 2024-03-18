مجموعة عليان تعلن عن إنجازاتها المميزة لشركة Wallbox لشواحن السيارات الكهربائية لعام 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة عليان، الوكيل والموزع الحصري لعلامة "Wallbox" الإسبانية لشواحن السيارات الكهربائية وإدارة حلول الطاقة، عن نتائج الأعمال البيعية المميزة التي حققتها علامة“Wallbox”، مسجلة زيادة في المبيعات بنسبة 25% في السوق الأردنية في العام 2023، وهو ما عزز صدارتها كوكيل حصري لشواحن السيارات الكهربائية المعتمدة لكافة أنواع السيارات الكهربائية، كما رسخ مكانتها كخيار مفضل لقائمة طويلة من العملاء من القطاع المؤسسي والأفراد من الباحثين عن حلول شحن موثوقة وذكية.



هذا وكانت المجموعة قد وسعت نطاق أعمالها التجارية، وذلك مع توقيع العديد من الشراكات مع عدة مؤسسات وشركات من مختلف الأحجام، فاق عددها الـ70 مؤسسة وشركة خلال العام 2023، متولية بموجبها مهمة تركيب نماذج مختلفة من شواحن“Wallbox”، مشتملة على: شواحن التيار المتردد (AC)، وشواحن التيار السريع الحالي (DC)، إلى جانب تقديم خيارات التركيب المنزلي لتلبية احتياجات الأفراد المتنامية.



وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات، وهي إحدى شركات مجموعة عليان، محمد عليّان: "فخورون بالإنجازات التي حققتها علامة“Wallbox” خلال العام 2023 ضمن وقت زمني قصير، كما نؤكد التزامنا الشديد بمبادئ الاستدامة في قطاع النقل، من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات من صنع ومشاركة واستخدام الطاقة الخضراء المتجددة وهو أمر غير مسبوق في المملكة."



وأضاف عليان بأن المجموعة طرحت خلال العام 2023 منتجات جديدة ومبتكرة وذات جودة عالية، وذلك استجابةً للطلب المتنامي على فئة السيارات الكهربائية، مما أسهم في الانتشار الكبير لعلامة“Wallbox” في السوق المحلية، مؤكداً عزم المجموعة مواصلة الانتشار وتوفير محطات شحن ذكية في مختلف أنحاء المملكة لتلبية احتياجات المستهلكين الذين يتجهون للسيارات الكهربائية.



ويذكر أن مجموعة عليان كانت قد حصلت على حق الامتياز التجاري والحصري لتمثيل علامة "Wallbox" وهي إحدى أفضل العلامات التجارية الأوروبية المتخصصة في حلول شحن السيارات الكهربائية في العالم، في العام 2022، وكانت قد ضمتها لمحفظتها الواسعة من العلامات التجارية المتخصصة في عالم السيارات، والتي تشمل سيارات كيا، وهيونداي، وإيسوزو، وإطارات كومهو.