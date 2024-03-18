اضطرابات شركة تسلا: التحديات التشغيلية، والمعارك القانونية، وتقلبات السوق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واجهت شركة تسلا أسابيع يمكن وصفها بالصعبة بعدما انخفضت أسهمها بشكل قوي وسط توالي سلسلة من التطورات التي أثرت على عملياتها ومعنويات المستثمرين. حيث تعدد الاضطرابات من المشاكل التشغيلية في ألمانيا، لتراجع المبيعات في الصين، في وقت أعلنت الشركة عن رفع سعر بعض من طرازتها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الأمر الذي دفع الكثير محللين الأسواق المالية في المؤسسات المالية العالمية، وحتى أصحاب قنوات التليجرام مع أفضل التوصيات المجانية إلى الحث على بيع أسهم الشركة ولو بشكل مؤقت. يأتي ذلك في وقت تسجل فيه المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية موجه قوية من الارتفاعات بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا.



زاد من تفاقم مشاكل تيسلا، ظهور مشاكل قانونية فيما يتعلق بخطة تعويضات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك. وطالب المحامون الذين يمثلون المساهمين الذين يسعون إلى إبطال حزمة تعويضات ماسك البالغة 56 مليار دولار، بما يقرب من 6 مليارات دولار من أسهم الشركة، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين للمستثمرين.



تراجع مبيعات تسلا في الصين ورفع سعر طراز واي (Y) في الولايات المتحدة وأوروبا



كان الدافع الأول من توصيات بيع سهم تسلا القلق الأكبر من الصين، حيث تلقت مبيعات تيسلا ضربة كبيرة. وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA)، باعت شركة السيارات الكهربائية العملاقة 60365 سيارة كهربائية في فبراير، وهو ما يمثل انخفاضًا مثيرًا للقلق بنسبة 19 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتزامن هذا الانخفاض في المبيعات مع تباطؤ أوسع في استهلاك السيارات خلال عطلة عيد الربيع، مما أثر على الصناعة بأكملها.



من جانبها في محاولة لتحفيز المبيعات، قامت تسلا بتعديل استراتيجية التسعير الخاصة بها، حيث قدمت إعانات التأمين والخصومات على نماذج معينة. وعلى الرغم من هذه التدابير، فإن انخفاض المبيعات يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركة في أحد أسواقها الرئيسية.

في غضون ذلك زاد إعلان شركة تيسلا عن زيادات في أسعار سياراتها من طراز واي (Y) في كل من الولايات المتحدة وأوروبا من أمورها تعقيدًا. في الولايات المتحدة، شهدت أسعار الطراز واي تعديلاً تصاعديًا، حيث أصبح سعر الطراز العادي الآن 43.990 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 42.990 دولارًا أمريكيًا. وبالمثل، ارتفع سعر الطراز (Y Long Range) إلى 48,990 دولارًا أمريكيًا من 47,990 دولارًا أمريكيًا.



لم يقتصر رفع تلك الأسعار في الولايات المتحدة فقط فقد امتدت القرار إلى أوروبا، حيث كشفت تسلا عن نيتها رفع أسعار نفس الطراز بنحو 2000 يورو في مختلف البلدان. ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادات في الأسعار حيز التنفيذ في 22 مارس، مما يزيد من الضغط على مكانة تيسلا في السوق التنافسية.



هجوم من جماعة يسارية متطرفة على مصنع تسلا في ألمانيا

ولان المصائب لا تأتي فرادى شهد مصنع تيسلا بالقرب من برلين في ألمانيا انقطاع في الكهرباء لعدة أيام متتالية بعد حريق متعمد على مصدر طاقة المصنع. وأدى الحادث إلى إجلاء الآلاف من موظفي تسلا من مصنع غرونهايد بالقرب من برلين. وتم إرسال فرق إبطال مفعول القنابل إلى مكان الحادث.



كانت مجموعة فولكانو اليسارية المتطرفة قد أعلنت مسؤوليتها عنه، مشيرة إلى معارضتها للتأثير البيئي لشركة تسلا. واتهمت المجموعة شركة تسلا باستهلاك موارد الأرض وإنتاج مركبات تضر بالبيئة. وقع الهجوم وسط الاحتجاجات المستمرة التي بدأها نشطاء البيئة الذين يعارضون خطط توسعة مصنع تسلا الضخم. وأثارت الاحتجاجات، التي بدأت في 28 فبراير تحت شعار "أوقفوا تسلا"، مخاوف بشأن التأثير البيئي لتوسعة المصنع.



لم يعطل إنتاج تيسلا فحسب، بل تسبب أيضًا في انقطاع التيار الكهربائي مما أثر على عشرات الآلاف من السكان. وتقوم سلطات إنفاذ القانون حتى الأن بالتحقيق في الحادث. أدت شدة الأضرار إلى انقطاع أطول من المتوقع، حيث صرح متحدث باسم تسلا أن الإصلاحات تتم على نطاق واسع مما أدى إلى التأخير في عودة الكهرباء. ومن المتوقع أن يتجاوز الأثر المالي على الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية مئات الملايين من اليورو، مع توقع ارتفاع التكاليف مع تقدم الإصلاحات.



من جانبه انتقد الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الهجوم، ووصفه بأنه يستهدف الكيان الخطأ. ولجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائه، قائلاً: "إن وقف إنتاج السيارات الكهربائية، بدلاً من مركبات الوقود الأحفوري، أمر غبي للغاية". بينما أكد وزير داخلية براندنبورغ مايكل شتوبجن أن ألمانيا ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين بمجرد انتهاء التحقيقات الأولية. وسلط ستويبجن الضوء على الخطر الذي يمثله الهجوم، والذي ترك آلاف الأشخاص دون الخدمات الأساسية.

تراجعات قياسية لسهم عملاق صناعة السيارات الكهربائيةعلى صعيد التداولات، تأثر سعر السهم بشكل سلبي بتلك الاحداث المتتالية، حيث تراجع السعر في أقل من أربع أسابيع من مستويات 265 دولار للسهم، حتى 163 دولار مع اغلاق التداولات يوم الجمعة 15 مارس الماضي.