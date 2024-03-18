الصيام مع التقدم في السن يرهقك؟.. اتبع هذه النصائح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقدم في العمر يصاحبه العديد من التغيرات الجسدية، فضلا عن أنه يؤثر سلبا على الصحة والقدرة على بذل مجهود، لذلك يعتبر الصيام أمرا شاقا على المسنين، خاصة ممن تجاوزت أعمارهم الـ65 عاما.. فكيف نضمن صيام آمن لهم قدر الإمكان؟تغيرات طبيعيةأكد الدكتور محمد خاطر، أستاذ طب المسنين بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هناك تغيرات طبيعية تحدث مع التقدم في العمر، من بينها أن شعور المسن بالحر والعطش يقل، الأمر الذي يجعله عُرضة للجفاف أثناء الصيام دون أن يشعر، ما يعرضه لمشاكل صحية كثيرة، لكن يمكن تجنبها قدر الإمكان بالالتزام بالنظام الغذائي الصحي وعدد من النصائح الأخرى.



نصائح ضرورية



- الحرص على تناول الخضروات والفاكهة يوميا، يجب أن تتضمن وجبة الإفطار بروتين، سواء حيواني أو نباتي، ولابد من تناوله بشكل يومي.

- يُفضل أن تتضمن وجبة السحور فول أو بيض، ولابد من تناول السلطة والزبادي فيها.

- يجب تناول وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور، من الممكن الاكتفاء بتناول الفاكهة والزبادي.

- لا بد من الحرص على تناول الماء بكميات كافية في الفترة من الإفطار حتى السحور، حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، لأن الجسم ربما يكون في حاجة لتناول الماء لكن دون أن يشعر المسن بذلك.

- الابتعاد عن الأطعمة المقلية والغنية بالدهون وعالية السكريات، مع تجنب القهوة والشاي قدر الإمكان، لأنها مدرة للبول، وبالتالي تزيد من احتمالية تعرض المسن للجفاف خاصة إذا كان لا يتناول القدر الكافي من السوائل أو يبذل مجهود أثناء الصيام.

- يجب ألا تقتصر السوائل التي يتم تناولها في الفترة بين الإفطار حتى السحور على الماء فقط، بل يجب تناول المشروبات الدافئة كالنعناع واليانسون والتليو، والعصائر الطبيعية لكن يُفضل ألا يُضاف لها السكر.



المتابعة الدورية

أما عن كبار السن الذين يعانوا من أمراض مزمنة كالسكر والقلب، يضع خاطر شرطا لصيامهم، هو المتابعة الدورية مع الطبيب المعالج للتأكد من أن الحالة الصحية تسمح بالصيام، مع تعديل جرعات الدواء بما يتلائم مع شهر رمضان والظروف الصحية.

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