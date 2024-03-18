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أمير الكويت يهنئ بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية

3/18/2024 6:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هنأ أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأرسل الصباح برقية تهنئة لبوتين عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في روسيا لولاية رئاسية جديدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وعبر الصباح لبوتين عن تمنياته له بكل التوفيق والسداد والصحة والعافية وللعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

روسيا اليوم

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