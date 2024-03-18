أمير الكويت يهنئ بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هنأ أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأرسل الصباح برقية تهنئة لبوتين عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في روسيا لولاية رئاسية جديدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وعبر الصباح لبوتين عن تمنياته له بكل التوفيق والسداد والصحة والعافية وللعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.
روسيا اليوم
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