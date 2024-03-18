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الأونروا تنشر أرقاما عن سوء التغذية في مناطق بغزة

3/18/2024 6:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أن 28% من الأطفال دون سن الثانية في خان يونس ووسط قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، وأوضحت أن أكثر من 10% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من الهزال الشديد في تلك المناطق.


وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسهل دخول إلا 25% من المساعدات المقررة إلى شمال قطاع غزة حتى الآن.


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