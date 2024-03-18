الأونروا تنشر أرقاما عن سوء التغذية في مناطق بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أن 28% من الأطفال دون سن الثانية في خان يونس ووسط قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، وأوضحت أن أكثر من 10% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من الهزال الشديد في تلك المناطق.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسهل دخول إلا 25% من المساعدات المقررة إلى شمال قطاع غزة حتى الآن.
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